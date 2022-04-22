شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال إنقاذ تتسبب في انفجارات بمنجم جنوب بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقفت جهود الإنقاذ اليوم الجمعة بعد يومين من وقوع حادث في منجم للفحم جنوبي بولندا أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وفقا لتقرير وكالة أنباء "بي إيه بي".

وقال رئيس شركة التعدين في مدينة بينيوفيك إن القرار كان صعبا، ولكن جهود الإنقاذ كانت خطيرة للغاية.

وتسببت جهود الإنقاذ في مزيد من انفجارات غاز الميثان، التي أدت إلى إصابة ثمانية أشخاص، ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة.

ووقعت الانفجارات اللاحقة أمس الخميس بعدما حاول عمال الإنقاذ مد أنبوب لضخ الأكسجين داخل المنجم.ووقع الانفجار الغازي الأساسي أمس الأول الأربعاء، ولا يزال هناك سبعة أشخاص مفقودين.

وتركز الخطة الآن على عزل الجزء الذي وقع به الانفجار الأول بالمنجم، حتى يتسنى للعمال مواصلة نشاطهم بأمان في الأجزاء الأخرى من المنجم.