شكرا لقرائتكم خبر عن 332 موظفاً في خدمة ضيوف الرحمن خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين -ممثلة في كالة التفويج وإدارة الحشود بالمسجد الحرام- (332) موظفا مقسمين على (4) ورديات لتسهيل عملية دخول المعتمرين والمصلين من المداخل والممرات والمصليات وتوجيه المعتمرين إلى المطاف وتنظيم مسارات الطواف ومصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم -عليه السلام- وتنظيم المصليات والمصلين وتوجيه المعتمرين بعد الانتهاء من المطاف إلى المسعى، لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة.

ويعمل منسوبو الوكالة على مدار الساعة بمتابعة حركة انسيابية المسجد الحرام، والإشراف على جميع المواقع بدءا بالساحات والتوسعات وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه، والرصد والمتابعة لجميع الملاحظات والسلبيات التي قد تعيق حركة الحشود ومتابعتها والقيام بتحليلها وتصنيفها والبحث عن حلول لها، إضافة للتنسيق مع عمليات الرئاسة والجهات الأمنية للتعامل مع تلك الملاحظات.