وفاة صاحب أطول إصابة سجلت بكورونا

ويذكر أن متحوراً من الفيروس تسبب في إصابته المستمرة.

وأبلغ الخبير في الأمراض المعدية لوك بلاغدون سنيل شبكة "بي بي سي" البريطانية أن اختبارات الكشف عن الفيروس كانت إيجابية في كل مرة، ولم تظهر أي نتيجة سلبية طوال هذه الفترة. ويبدو أن إصابة واحدة استمرت 505 أيام، في وقت أظهر التوقيع الجيني للفيروس والمعلومات التي تستند إلى تسلسل الجينوم الفيروسي أن إصابته كانت فريدة وثابتة.



وتحدث سنيل عن غياب أي طريقة لمعرفة ما إذا كانت هذه الإصابة الأطول أمداً، نظراً إلى أن المصابين لا يقومون جميعهم باختبارات منتظمة بعد العدوى. ومع ذلك، تبقى هذه الفترة الأطول بين الإصابات المبلغ عنها.

وكان المريض بين تسعة أشخاص يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب زرع أعضاء، أو اصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو السرطان، أو تلقي علاجات طبية لأمراض أخرى. وثبتت إصابة الأشخاص التسعة بالفيروس لمدة ثمانية أسابيع على الأقل. وبلغ معدل فترة الاصابة بين المجموعة 73 يوماً، في وقت عانى مريضان من التهابات استمرت لأكثر من عام.



وفي حالات سابقة طويلة الأمد، أصيبت ناجية من مرض السرطان في سن 47 سنة بالفيروس لمدة 335 يوماً.