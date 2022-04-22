يويفا يعاقب جالطة سراي بسبب برشلونة

كما تعرض جالطة سراي لغرامة قدرها 20 ألف يورو، بسبب إلقاء أغراض في الملعب خلال مواجهة إياب ثمن نهائي اليوروبا ليج أمام برشلونة.

وبحسب ما أعلن اليويفا، فإن الإغلاق الجزئي للملعب يخضع لفترة تجريبية مدتها عامين، وستنال من المدرج الشرقي الذي يجلس فيه المشجعون الأتراك، والذي يضم نحو 3 آلاف مقعد، حيث وقعت الحوادث المبلغ عنها.

