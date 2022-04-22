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يويفا يعاقب جالطة سراي بسبب برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-22 | 15:00

يويفا يعاقب جالطة سراي بسبب برشلونة

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قررت لجنة الرقابة والأخلاق والانضباط في اليويفا، معاقبة جالطة سراي التركي، بإغلاق جزئي لملعبه، في المباراة القادمة بالمنافسات الأوروبية.
كما تعرض جالطة سراي لغرامة قدرها 20 ألف يورو، بسبب إلقاء أغراض في الملعب خلال مواجهة إياب ثمن نهائي اليوروبا ليج أمام برشلونة.

وبحسب ما أعلن اليويفا، فإن الإغلاق الجزئي للملعب يخضع لفترة تجريبية مدتها عامين، وستنال من المدرج الشرقي الذي يجلس فيه المشجعون الأتراك، والذي يضم نحو 3 آلاف مقعد، حيث وقعت الحوادث المبلغ عنها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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