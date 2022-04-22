انت الان تتابع خبر يويفا يعاقب جالطة سراي بسبب برشلونة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-22 | 15:00
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قررت لجنة الرقابة والأخلاق والانضباط في اليويفا، معاقبة جالطة سراي التركي، بإغلاق جزئي لملعبه، في المباراة القادمة بالمنافسات الأوروبية.
كما تعرض جالطة سراي لغرامة قدرها 20 ألف يورو، بسبب إلقاء أغراض في الملعب خلال مواجهة إياب ثمن نهائي اليوروبا ليج أمام برشلونة.
وبحسب ما أعلن اليويفا، فإن الإغلاق الجزئي للملعب يخضع لفترة تجريبية مدتها عامين، وستنال من المدرج الشرقي الذي يجلس فيه المشجعون الأتراك، والذي يضم نحو 3 آلاف مقعد، حيث وقعت الحوادث المبلغ عنها.
وبحسب ما أعلن اليويفا، فإن الإغلاق الجزئي للملعب يخضع لفترة تجريبية مدتها عامين، وستنال من المدرج الشرقي الذي يجلس فيه المشجعون الأتراك، والذي يضم نحو 3 آلاف مقعد، حيث وقعت الحوادث المبلغ عنها.
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