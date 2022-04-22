21 أبريل , 2022
مقتل 6 في حريق بمعهد أبحاث دفاعية في روسيا
نقلت وكالات أنباء روسية عن السلطات المحلية بمدينة تفير قولها إن ستة أشخاص لقوا حتفهم الخميس بعد اندلاع حريق في معهد للأبحاث الدفاعية بالمدينة الواقعة على بعد 160 كيلومتراً تقريباً شمال غربي موسكو.
وقالت السلطات إن 27 شخصاً أصيبوا. وذكرت وكالة تاس للأنباء، نقلاً عن خدمات الطوارئ، أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص في عداد المفقودين.
وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية دخاناً كثيفاً وألسنة لهب تتصاعد من نوافذ المعهد. ولم ترد أنباء رسمية عن سبب الحريق.
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