الجيش الفرنسي: تصوير «مرتزقة» روس خلال دفنهم جثثاً في مالي

صوَّر الجيش الفرنسي ما يقول إنه مرتزقة روس يدفنون جثثاً قرب قاعدة غوسي في شمال مالي، بهدف اتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم.

ويظهر في هذا الفيديو الذي صُوّر بطائرة مسيّرة، واطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، مساء أمس (الخميس)، جنوداً من القوقاز منشغلين حول جثث يغطونها بالرمال. وقد وصفته هيئة الأركان الفرنسية بأنه «هجوم إعلامي»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونُشرت صور على حساب «تويتر» لرجل يُدعى ديا ديارا يصف نفسه بأنه «جندي سابق» و«وطني مالي».

ونُشرت على هذا الحساب صورة مشوشة لجثث مدفونة في الرمال مع تعليق: «هذا ما تركه الفرنسيون وراءهم عندما غادروا (القاعدة) في غوسي (...) لا يمكننا السكوت على ذلك».

وقالت الأركان الفرنسية إن حساب ديا يارا هو حساب مزيف على الأرجح أنشأته مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة.

وأضافت أن «هذه المناورة لتشويه سمعة (قوة برخان) تبدو منسقة. إنها تمثل الهجمات الإعلامية المتعددة التي يتعرض لها العسكريون الفرنسيون منذ أشهر».

وأوضح الجيش الفرنسي أن «مقارنة بين الصور المنشورة على «تويتر» والصور التي تم جمعها بواسطة جهاز الاستشعار المتخصص، تسمح بالربط بشكل مباشر بين ما يفعله مرتزقة فاغنر وما يُنسب خطأ إلى الجنود الفرنسيين».

وتابع أن «هذه الممارسات تدل على أساليب العمل التي يتبعها مرتزقة فاغنر، وسجلت في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ انتشارهم، وندد بها منظمات دولية وأخرى غير حكومية».