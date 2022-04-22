شكرا لقرائتكم خبر عن بشاير الموازنة الجديدة.. 356 مليار جنيه للدعم..نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، والمقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، انحياز الدولة للمواطن المصرى محدود ومتوسط الدخل، حيث كشف المشروع عن تخصيص ما يقرب من 356 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وتأتى تلك الزيادة فى إطار سعى الدولة لتخفيف أثار وتداعيات الأزمات الاقتصادية الأخيرة التى يمر بها العالم كله.

وقد بلغت مخصصات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، نحو 355 مليار و993.5 مليون جنيه، مقابل نحو 321 مليار و301 مليون جنيه مُدرجة بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه، ولمزيد من التفاصيل في التقرير التالى

بشاير الموازنة الجديدة.. 356 مليار جنيه للدعم.. 90 مليار للسلع التموينية.. و28 مليار للمواد البترولية.. و127 مليار لصناديق المعاشات