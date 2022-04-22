شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: تحرير سيناء فخر لكل المصريين ودرس فى العطاء والتضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، مؤكدا أن هذه الذكرى ستظل دائماً وابداً فخراً لكل المصريين، وتدل على عطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة لحماية الوطن.

وقال "عبد الرازق": "يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن زملائي أعضاء المجلس، أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكري الأربعين لعيد تحرير سيناء، إذ تأتي هذه المناسبة لتدل على تقديرنا لعطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة الباسلة، الذين جادوا ولازالوا بأرواحهم فداءً لوطننا الغالي، وروت دماؤهم الطاهرة كل حبة رمل من أرض سيناء التي تعطرت بخطى الأنبياء.

واستكمل رئيس الشيوخ: "هذه الذكرى الغالية ستظل دائماً وابداً فخراً لكل المصريين، ونسأل الله العلي القدير أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة المصرية بكل الخير والازدهار والنماء وأن يوفقكم في تحقيق المزيد من الإنجازات لرفعة وتقدم وطننا الغالي".