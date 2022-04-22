أبو الفتوح: البنك الأهلي وفر 183 مليار دولار لتمويل اعتمادات مستندية منذ التعويم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لـ"الخليج 365" إن البنك وفر 183 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد خلال 5 سنوات منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.

وكان البنك المركزي أعلن تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وأوضح أبو الفتوح لمصراوي، أن فتح الاعتمادات المستندية يسير بمرونة بعد قرار البنك المركزي الأخير بحوكمة إجراءات الاستيراد بالإضافة إلى وجود تواصل مستمر مع المستثمرين ورجال الصناعة وغيرهم من المتعاملين مع البنك بهدف حل أي مشكلة تواجههم.

وكان أبوالفتوح، قال في تصريحات إعلامية سابقة، إن حجم فاتورة الاستيراد ارتفع خلال الشهور الماضية إلى 160 مليار جنيه، مقارنة مع 50 مليار جنيه بزيادة 220% دون أسباب مبرر.

وكان المركزي أعلن في فبراير الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها.

واستثنى المركزي من قرار إيقاف العمل بمستندات التحصيل كلا من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها وبعض السلع الغذائية مثل الشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت ولبن البودرة ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة.

كما خفض المركزي كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.

وكان يحيى أبو الفتوح، قال في وقت سابق لمصراوي، إن التدفقات الدولارية شهدت طفرة خلال آخر 6 سنوات منذ قرار تحرير سعر الصرف لتسجل رقمًا قياسيًا وتقفز إلى 185 مليار دولار لأول مرة حتى منتصف شهر أبريل الجاري.