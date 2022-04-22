أصيب في شهور الحمل.. استئصال ورم نادر من رقبة رضيع في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أجرى فريق طبي جراحة ناجحة داخل أحد مستشفيات الإسكندرية لاستئصال ورم ليمفاوي نادر يزن 750 جرام من رقبة رضيع حديث الولادة.

قال رئيس الفريق الجراحي، الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية بكلية الطب جامعة الإسكندرية إن الجراحة التي أجريت للمولود البالغ من العمر شهرين استغرقت ساعتين وهذا يعد تحدٍ أمام الجراحات الدقيقة التي يتم إجرائها.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن هذا النوع من الأورام يسمى الورم الليمفاوي وهذه الأورام يمكن أن تتواجد وتصيب أي جزء من الجسم للمولود سواء داخلي في أعضاءه أو خارجي، وأورام الرقبة من الأورام الليمفاوية التي تظهر أثناء الحمل أو بعد الولادة.

وأوضح أن الورم كان أصيب به المولد في مرحلة شهور الحمل، مبينا أن بعض الأورام الخلقية يجرى تشخيصها أثناء الحمل والبعض الآخر يجرى تشخيصه بعد الولادة لأسباب كثيرة، منها عدم متابعة الحوامل أثناء الحمل بعمل الأشعات والفحوصات اللازمة، أو أن طبيعة الأورام تحتم خصائصها صعوبة ظهورها باستخدام أدوات التشخيص أثناء الحمل.

شارك في إجراء الجراحة فريقا متخصصا ضم الدكتور محمد عبدالملاك استشاري جراحة الأطفال، والدكتور أحمد الطواشي وفريق التخدير برئاسة الدكتور تامر غنيم أستاذ تخدير الأطفال.