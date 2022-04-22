واشنطن تحذّر: الهجوم الروسي في دونباس قد يتحول لقصف بعيد المدى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ 19 دقيقة

ذكر السفير الأميركي لدى منظمة التعاون الأوروبية، اليوم الجمعة، أن مؤشرات المراحل الأولى للهجوم الروسي الواسع في دونباس تؤكد أن القتال سينتقل إلى قصف بعيد المدى.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أوليكسندر موتوزيانيك، يوم الأربعاء، أن معركة دونباس في الشرق الأوكراني، ضد القوات الروسية “حاسمة” بالنسبة لبلاده.

كما رأى أن روسيا تهدف إلى دفع قوات بلاده خارج المناطق الشرقية في لوغانسك ودونيتسك والحفاظ على ممر بري لشبه جزيرة القرم “مؤقتا ” قبل التاسع من مايو المقبل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأضاف أنه من المرجح أن تحاول القوات الروسية تطوير الهجوم في مناطق أخرى وبالتحديد في خيرسون.

كذلك، أوضح أن الروس سيسعون إلى تطويق الوحدات العسكرية الأوكرانية في الاتجاهات الرئيسية ومنع الإمدادات عنها.

مرحلة جديدة

وكانت وزارة الدفاع الروسية بدورها وصفت أمس تلك المعركة بالمهمة، لافتة إلى أن عملياتها في الشرق الأوكراني دخلت مرحلة جديدة مهمة، من أجل تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، في إشارة إلى المنطقتين الخاضعتين لسلطة متمردين موالين لموسكو شرق أوكرانيا.

فيما وصف وزير الخارجية سيرغي لافروف تلك المرحلة بالمهمة جداً، وسط توقعات غربية وأوكرانية أن تشهد تلك المناطق قتالا عنيفا بين الروس والأوكرانيين.