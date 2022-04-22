مسؤول عسكري يكشف خطط روسيا للمرحلة الثانية من الغزو

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

ضمن المرحلة الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، ا تخطط موسكو للسيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب قائد قوات المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي روستام مينيكايف اليوم الجمعة.

ممر بري

كما نسبت له القول إن روسيا تخطط لإقامة ممر بري بين دونباس في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014.

يتحصن آخر المقاتلين الأوكرانيين المتبقين في مدينة ماريوبول الساحلية بمنطقة دونباس داخل منشأة صناعية ضخمة أمر الرئيس فلاديمير بوتين بحصارها بدلا من اقتحامها. وتقع ماريوبول بين مناطق يسيطر عليها الانفصاليون الروس وشبه جزيرة القرم، وسيتيح الاستيلاء عليها لروسيا ربط المنطقتين.

الوصول إلى منطقة ترانسدنيستريا

وقال مينيكايف إن السيطرة على جنوب أوكرانيا من شأنها تعزيز وصول روسيا إلى منطقة ترانسدنيستريا الإنفصالية الموالية لروسيا في مولدوفا، والمتاخمة لأوكرانيا والتي تخشى كييف من استخدامها نقطة انطلاق لشن هجمات جديدة ضدها.

ونقلت تاس عن مينيكايف قوله في اجتماع بمنطقة سفيردلوفسك بوسط روسيا “السيطرة على جنوب أوكرانيا طريق آخر لترانسدنيستريا، حيث توجد أدلة أيضا على أن السكان الناطقين بالروسية يتعرضون لقمع”.

ولم يُنقل عن مينيكايف تقديم أي دليل أو تفاصيل عن ذلك القمع المزعوم.