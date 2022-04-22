البابا فرنسيس يعلن تعليق اجتماعه مع البطريرك الروسي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

كشف البابا فرنسيس لصحيفة أرجنتينية أنه تم تعليق اجتماعه المزمع في القدس في حزيران مع البطريرك الروسي الأرثوذكسي كيريل الذي أيد الحرب الروسية في أوكرانيا.

ووكانت رويترز ذكرت في 11 نيسان أن الفاتيكان يدرس تمديد رحلة البابا إلى لبنان في 12 و13 حزيران ليوم آخر حتى يتمكن من لقاء كيريل في 14 حزيران في القدس.

وقال البابا فرنسيس في مقابلة مع صحيفة لا ناسيون إن خطط عقد الاجتماع “عُلقت” لأن دبلوماسيين بالفاتيكان نصحوا بأن مثل هذا اللقاء “قد يؤدي إلى الكثير من الارتباك في هذه اللحظة”.