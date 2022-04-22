شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا: 1177 إصابة جديدة و30 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت بولندا 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و30 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و988 ألفا و518 حالة، والوفيات إلى 115 ألفا و899 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 54 مليونا و131 ألفا و852 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.