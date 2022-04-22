شكرا لقرائتكم خبر عن التغير المناخي يهدد أوروبا بدرجات حرارة مفرطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى التغير المناخي إلى تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة في أوروبا في 2021 أدت إلى حدوث فيضانات كارثية وصيف هو الأشد حرارة منذ بدء تسجيل الدرجات، وفقا لعلماء في خدمة كوبرنيكوس للتغير المناخي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وشهدت درجات الحرارة في أوروبا في صيف العام الماضي ارتفاعا عن متوسط الدرجات المسجلة في العشرين عاما الماضية بمقدار درجة مئوية، كما حطمت الأمطار التي هطلت على ألمانيا وبلجيكا الأرقام القياسية، حسبما ذكر العلماء في تقريرهم السنوي عن حالة المناخ في أوروبا.

وكانت السنوات السبع الماضية هي الأكثر دفئا على مستوى العالم منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عام .1850 وجاءت سنة 2021 في المركز السادس.

وتم التوصل إلى نتائج مثيرة للقلق فيما يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة، كما استمر تركز ثاني أكسيد الكربون والميثان بصفة خاصة في الارتفاع في الغلاف الجوي.