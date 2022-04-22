21 أبريل , 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب) منعت روسيا الخميس 29 أميركياً هم مسؤولون سياسيون وشخصيات إعلامية ورجال أعمال، من الدخول إلى أراضيها، ردًا على عقوبات فرضتها واشنطن على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا. ونشرت وزارة الخارجية الروسية لائحة تتضمن أسماء الأشخاص المستهدفين بهذه العقوبة وبينهم خصوصًا نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ورئيس مجموعة ميتا العملاقة مارك زاكربرغ.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تحظّر على 29 أميركياً بينهم كامالا هاريس ومارك زاكربرغ دخول أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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