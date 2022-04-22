بايدن: سيطرة الروس على ماريوبول الأوكرانية «موضع شكّ»

21 أبريل , 2022 الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب). قابل الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بتشكيك سيطرة الروس على مدينة ماريوبول الأوكرانية التي أعلنها نظيره الروسي فلايدمير بوتين صباحًا. وقال «سيطرة (بوتين) على ماريوبول موضع شكّ»، مضيفًا أن «ليس هناك بعد أي دليل على أن ماريوبول سقطت بالكامل».

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