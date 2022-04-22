شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" في أسبوع.. وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لـ20/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس خلال الجلسات العامة التي عُقدت أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء الماضية، والتي استمرت لما يقرب من 13 ساعة عمل - على مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي لتعظيم الاستفادة من مرفق الطيران، لما له من أهمية على المستويين الداخلي والدولي، وعلى مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.

وقرر المجلس إحالة ما ورد في شأن الحسابات الختامية من توصيات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها، مؤكدا على المتابعة المستمرة لنتائج هذه التوصيات للعام المالي 2020/ 2021، وذلك انطلاقاً من دوره الرقابي على السياسة المالية للدولة بما يعود بالصالح العام على الوطن والمواطنين.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسات العامة على اتفاقيتين دوليتين لتحسين بيئة التجارة والاستثمار، ولتعزيز دور مصر الريادي في المنطقة، واحال (50) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، واحال أيضا قرار جمهوري باتفاقية دولية، و(19) مشروع قانون مقدم من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الشعب المصري بمناسبة الاحتفال خلال الأيام القادمة بالعديد من الأعياد والمناسبات الرسمية، داعياً المولى عز وجل أن يعم الخير والرخاء على بلدنا الحبيب تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر وشعبها بالخير والمحبة والسلام.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي في برقية التهنئة: "بمشاعر تفيض بالمحبة والسلام، يطيب لنا ويشرفنا أن نتقدم إلى قداستكم وإلى جميع الأخوة الأقباط باسمنا وباسم نواب الشعب، بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد الذي يجسد حقيقة الروابط القوية التي ينصهر فيها عنصري الأمة في سبيكة واحدة تُظهر مدى نقاء شعب مصر وحرصه على وحدته وأصالته وتماسكه، ومدى قدرته على بلوغ أهدافه السامية"، مؤكداً أننا سنظل دوماً شعباً واحداً يبنى ويُعمر، ومنبراً لتعليم العالم المحبة والسلام والأمن والأمان.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 8 مــايــو 2022.