شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس لا يصمت عن أى مخالفات.. أبرز تصريحات رئيس "النواب" بالجلسات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت على مدار الأيام الماضية، عدداً من التصريحات للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لعل أبرزها أن مجلس النواب لا يصمت عن أي مخالفات، وفيما يلى نستعرض هذه التصريحات بالتفصيل.

كل عام والشعب المصري مسلمين ومسيحيين بخير وبركة بمناسبة قرب حلول المناسبات والأعياد الدينية، راجين المولى أن يعم الرخاء والازدهار على مصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كل الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة إلى السادة الوزراء بالتعاون مع اللجان المختصة بمجلس النواب لتلافي أي ملاحظات بعدم الدستورية وللوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية.

مشروع قانون إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوي من القوانين الفنية الدقيقة ويتعلق بمرفق هام وحيوى في الدولة وهو الطيران، مما يجعل له أهمية خاصة على المستويين الداخلى والدولى، وهو ما استلزم التنسيق بين اللجنة والحكومة فيما أدخل عليه من تعديلات.

الحساب الختامي هو إحدى وسائل مجلس النواب في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة التي سبق للمجلس إقرارها، حيث يمكن المجلس من الكشف عن العقبات التي تواجه تنفيذ الموازنة القائمة لتداركها في السنوات المقبلة.

مجلس النواب لا يصمت عن أي مخالفات، فأى مخالفة تظهر يتم تشكيل لجان مشتركة من الأجهزة الرقابية لفحصها ونواب الشعب لديهم كافة الأدوات الرقابية لمواجهة أية مخالفات.