شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة العشرات في اعتداء قوات الاحتلال على المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المسجد الأقصى، في الجمعة الثالثة من رمضان. ونقلت مصادر فلسطينية عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى نقل 11 إصابة إلى المستشفى، لتلقي العلاج. وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال شاباً مصاباً برصاصها من باحات المسجد. وأفادت المصادر وشهود عيان أن حريقاً نشب بإحدى أشجار المسجد الأقصى نتيجة لاستمرار إطلاق الرصاص والقنابل من قبل قوات الاحتلال.