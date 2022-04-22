رئيس بلدية ماريوبول يدعو إلى “الإخلاء الكامل” للمدينة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 دقائق

في وقت تواصل القوات الأوكرانية مواجهة الهجوم الروسي على مدينة ماريوبول، أطلق رئيس البلدية نداء جديدا اليوم الجمعة من أجل “الإخلاء الكامل” للمدينة.

وقال رئيس البلدية فاديم بويتشينكو للتلفزيون الوطني “نحتاج لشيء واحد فقط .. الإجلاء الكامل للسكان. هناك حوالي 100 ألف شخص ما زالوا في ماريوبول”.

وكان تمّ التوصّل منذ يومين إلى اتفاق مع روسيا حول ممرّ إنساني لإجلاء مدنيين من مرفأ ماريوبول المحاصر في جنوب شرقي أوكرانيا.

يذكر أنه تم إجلاء نحو 300 ألف أوكراني عبر ممرّات إنسانية منذ بدء الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير، وفق الحصيلة الصادرة مساء الثلاثاء الماضي عن وزارة إعادة الاندماج الأوكرانية.