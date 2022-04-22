رونالدو ينشر صورة مولودته.. ورسالة مؤثرة لمتابعيه (صورة)

وشارك كريستيانو صورة عبر"إنستغرام" وهو يحتضن ابنته بينما كان برفقة شريكته جورجينا وأطفالهما الأربعة، معلقاً "أخيراً ، انضم جيو والطفلة إلينا ..نريد أن نشكر الجميع على الكلمات الرقيقة..إن دعمكم مهم للغاية وقد شعرنا جميعاً بالحب والاحترام الذي يكنّه الجميع لعائلتنا.. حان الوقت الآن لنكون ممتنين للحياة التي رحبنا بها للتو في هذا العالم".



يوم الاثنين أكد كريستيانو وفاة الصبي التوأم أثناء الولادة، ووصف الخسارة بأنها أكبر ألم.

وكتب في رسالة مؤثرة عبر "إنستغرام" " ببالغ الحزن، علينا أن نعلن عن وفاة ابننا الرضيع، وهذا أقسى شعور قد يشعر به الوالدين". وتابع "ولادة ابنتنا فقط هي ما أمدتنا بالقوة لنعيش هذه اللحظة مع بعض الأمل والسعادة ".

وكان كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز قد أعلنا أنهما ينتظران توأما في أكتوبر والذي استقبلا منه الفتاة اليوم.