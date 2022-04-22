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طالبان تعلن حظر 'تيك توك' و'ببجي'

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

أمرت حركة "طالبان" بحظر تطبيق تيك توك" ولعبة "ببجي"، لأنهما تقودان "الشباب الأفغاني إلى الضلال".

وقال إنعام الله سمان غني، متحدث باسم "طالبان"، إن "قرار حظر "تيك توك" صدر لأن التطبيق الذي تقدمه شركة "بايت دانس" الصينية يقوم "بتضليل الجيل اليافع"، مشددا على أن محتوى التطبيق "القذر لا يتوافق مع قوانين الشريعة الإسلامية".

 

ووفقا للمتحدث، أصدرت الحكومة أيضا، قرارا بحظر لعبة "ببجي" التي طورتها شركة في كوريا الجنوبية، ومنعت قنوات التلفزيون الأفغانية من بث المحتوى "غير الأخلاقي"، مشيرا إلى "أننا تلقينا كثيرا من الشكاوى حول تضييع تطبيق تك توك ولعبة ببجي".

 

وأضاف أن "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلقت أومرا بحذف التطبيقين من خوادم الإنترنت، ومنع دخول الجميع إليها في أفغانستان".


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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