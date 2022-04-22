مي العيدان تعتذر لفنانة كويتية وتنهي خلاف دام 21 عاماً

ونشرت مي العيدان صورة جمعتها بالفنانه الكويتية هدى حسين والفنان عبد العزيز المسلم وكشفت فيها عن كواليس جلسة الصلح، كما أشادت بالفنانة هدى حسين.

وكشفت مي العيدان في منشور كتبته عبر حسابها الشخصي عن اعتذارها للفنانة هدى حسين وقبول الأخيرة للااعتذار لينتهي خلاف بين الثنائي استمر لمدة 21 عاماً.



مي العيدان لم تشر إلى سر الخلاف، أو توضح أسبابه ولكنها عبرت عن سعادتها بالصلح قائلة: "اليوم نلتقي على المحبه والصفاء وتبديد غيوم خلافات لا تستحق الذكر . . اليوم التقي عند اخي الفنان عبدالعزيز المسلم ب اختي والفنانه الراقيه و المحترمه هدى حسين. . بعد ان اعتذرت لها عن خلاف لا يستحق دام اكثر من ٢١ عاما، ولكن بالنهايه يبقى الود و التقدير فهي تستحقه لانها انسانه عصاميه تعبت واجتهت وتعبت حتى وصلت للمكانه التي تستحقها".

خلاف مي العيدان وهدى حسين

مي العيدان حاولت الفترة الأخيرة تهدئة الوضع بينها وبين هدى حسين وكانت تدافع عن الأخيرة في ظل الهجوم الذي تتعرض له بسبب مسلسل من شارع الهرم إلى، كما هاجمت شهاب جوهر بعد أن تجاهل ذكر اسمها في حلقة ذكر فيها أسماء أهم 5 نجمات في الخليج دون أن يذكر اسم هدى حسين.

وقتها عبرت مي العيدان عن انتقادها لجوهر معتبرة أنه يجامل زوجته إلهام الفضالة على حساب عدد من نجمات الكويت على رأسهم النجمة هدى حسين، لتتراجع بذلك عن هجومها المستمر على هدى حسين وسخريتها منها، ففي العام الماضي وقت عرض مسلسل الناجية الوحيدة، فاجئت مي العيدان جمهورها بنشر مقطع للفنانة هدى حسين وهي منفعلة في التمثيل وعلقت عليه قائلة: "متأثرة بغفران الغريب" وهي الشخصية التي قدمها الفنان المصري أمير كرارة في مسلسله الرمضاني نسل الاغراب، في سخرية واضحة منها من هدى حسين.