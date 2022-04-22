شكرا لقرائتكم خبر عن المقاتلون الأوكرانيون صامدون وبوتين يعلن النصر في «ماريوبول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشبث المقاتلون الأوكرانيون بآخر معاقلهم في ماريوبول اليوم الجمعة بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النصر في أكبر معارك الحرب إذ قال إن المدينة الساحلية "تحررت" بعد أسابيع من القصف المستمر.

لكن الولايات المتحدة شككت أمس الخميس في مزاعم بوتين، وقالت إنها تعتقد أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على الوضع في المدينة. وأمر بوتين قواته بمحاصرة مصنع ضخم للصلب يتحصن به الأوكرانيون الذين رفضوا إنذارا سابقا بالاستسلام أو الموت.

وقالت أوكرانيا إن بوتين يريد تجنب أي اشتباك نهائي مع قواتها في ماريوبول حيث تنقصه القوات اللازمة لهزيمتها. لكن مسؤولين أوكرانيين طلبوا بدورهم مساعدة لإجلاء المدنيين والجنود المصابين.