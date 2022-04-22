زيلينسكي: روسيا رفضت اقتراحاً للهدنة في عيد القيامة

21 أبريل , 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا رفضت اقتراحاً للهدنة خلال فترة عيد القيامة نهاية هذا الأسبوع لكنه أضاف أنه لا يزال يأمل في السلام.
أدلى زيلينسكي بهذه التصريحات في كلمة مسجلة. ويبدأ عيد القيامة لدى المسيحين الأرثوذوكس في وقت متأخر من مساء السبت وحتى صباح الأحد.
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