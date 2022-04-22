انت الان تتابع خبر 'فرابار' أول امرأة تدير نهائي كأس فرنسا لكرة القدم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-22 | 08:20
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الخليج 365 - رياضة
قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن ستيفاني فرابار ستصبح أول امرأة تدير نهائي كأس فرنسا عندما يلتقي نيس مع نانت الشهر المقبل.
وكانت فرابار البالغ عمرها 38 عاما أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في 2019 كما أدارت مباراة كأس السوبر الأوروبية في ذلك العام وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا في 2020.
وقال باسكال جاريبيان المدير الفني للجنة الحكام في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان "يأتي اختيارها مكافأة لها على عملها وأدائها، وتم اختيارها عن جدارة واستحقاق".
وسيلتقي نانت مع نيس في النهائي على ملعب فرنسا الدولي في باريس في السابع من ايار.
وقال باسكال جاريبيان المدير الفني للجنة الحكام في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان "يأتي اختيارها مكافأة لها على عملها وأدائها، وتم اختيارها عن جدارة واستحقاق".
وسيلتقي نانت مع نيس في النهائي على ملعب فرنسا الدولي في باريس في السابع من ايار.
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