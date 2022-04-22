ألمانيا تخصّص حوالي 40 مليون دولار لإعادة إعمار أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 07:09 صباحاً - منذ 28 دقيقة

ألمانيا ستمنح أوكرانيا 37 مليون يورو (40.12 مليون دولار) إضافية لجهود إعادة الإعمار، بحسب ما ذكرت صحيفة أوكسبورجر ألجماينه الألمانية اليوم الجمعة نقلا عن مصادر في وزارة التنمية.

وقالت الصحيفة إن نحو 22.5 مليون يورو ستخصص إلى إعادة إعمار شبكة الكهرباء الأوكرانية في حين ستستخدم 14.4 مليون يورو إضافية لإعادة بناء الشقق السكنية التي دمرتها القوات الروسية وكذلك للمعدات الطبية.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولتسه “أعادت وزارتي تخصيص هذه الأموال عبر برنامج طوارئ”.

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