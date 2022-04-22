عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خان يطالب بانتخابات مبكرة ويهدد بالزحف على إسلام آباد

الجمعة 22 أبريل 2022

الخليج 365

طالب رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بانتخابات جديدة في ظل اضطراب سياسي بعد تولي حكومة جديدة مقاليد السلطة.



وحذر عمران خان من أن الحكومة الباكستانية الجديدة تواجه تحديات ضخمة لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

واستقال خان مع أكثر من 100 مشرع بالبرلمان ينتمون لحزبه بعد خسارته تصويتا بحجب الثقة دعت إليه المعارضة التي اتهمته بسوء إدارة الاقتصاد والحكم والعلاقات الخارجية.

وقال خان أمام حشد ضم عشرات الآلاف بمدينة لاهور في شرق باكستان: "أيا كان من ارتكب خطأ، فهناك طريقة واحدة لتصحيحه وهي إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن".

وطلب خان من مؤيديه الاستعداد لتلبية دعوته للزحف نحو إسلام اباد إذا تأخرت الاستجابة لطلبه بانتخابات مبكرة، قائلا: "انتظروا ندائي".

وهذا هو ثالث تجمع عام ضخم لعمران خان منذ فقد السلطة لزيادة الضغط على الحكومة الجديدة.

وكان لاعب الكريكت السابق الذي تحول إلى السياسة قد اتهم الولايات المتحدة بالعمل على إسقاطه وهو زعم تنفيه واشنطن.

وشكل رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف يوم الثلاثاء حكومة ائتلافية ضمت أحزابا معارضة كانت متنافسة في السابق قبل أن تتحد للإطاحة بخان.