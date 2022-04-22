10 فئات محرومة من الحج الموسم الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج، مع ضرورة اتباع الضوابط والشروط الموضوعة في هذا الشأن.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للحج، الحكومة بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة.

ويرصد "الخليج 365" 10 فئات محرومة من الحج لعام 2022 على النحو التالي:

1- الفئات العمرية الأقل من 21 عاما.

2- الفئات العمرية الأكبر من 65 عاما.

3- أي مواطن سبق له الحج قبل ذلك.

4- المُمتنعون أو غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا.

5- أصحاب تأشيرة الزيارات التجارية.

6- أصحاب التأشيرات العائلية.

7- أصحاب التأشيرات السياحية.

8- أصحاب تأشيرات زيارات العمل.

9- حجاج الداخل بالمملكة لمن سبق له الحج أقل من 5 سنوات.

10- أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية وفقًا لوزارة الصحة.

وينظم موسم الحج في مصر 3 جهات رسمية تتمثل في وزارات (الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي)، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.

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