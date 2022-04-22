الارشيف / اخبار العالم

10 فئات محرومة من الحج الموسم الحالي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية ، رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج، مع ضرورة اتباع الضوابط والشروط الموضوعة في هذا الشأن.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للحج، الحكومة بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة.

ويرصد "الخليج 365" 10 فئات محرومة من الحج لعام 2022 على النحو التالي:

1- الفئات العمرية الأقل من 21 عاما.
2- الفئات العمرية الأكبر من 65 عاما.
3- أي مواطن سبق له الحج قبل ذلك.
4- المُمتنعون أو غير المطعمين بلقاح فيروس .
5- أصحاب تأشيرة الزيارات التجارية.
6- أصحاب التأشيرات العائلية.
7- أصحاب التأشيرات السياحية.
8- أصحاب تأشيرات زيارات العمل.
9- حجاج الداخل بالمملكة لمن سبق له الحج أقل من 5 سنوات.
10- أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية وفقًا لوزارة الصحة.

وينظم موسم الحج في مصر 3 جهات رسمية تتمثل في وزارات (الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي)، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.

اقرأ أيضًا:

- أسعار وشروط وأعداد.. كل ما تريد معرفته عن الحج لعام 2022

- مصر تحتل المركز الثامن في عدد تأشيرات الحج لعام 2022

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا