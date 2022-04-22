بعد بدء التقديم.. تفاصيل حركة تكليف أطباء الأسنان 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء التقدم لحركة التنسيق لتكليف أطباء الأسنان دفعة ۲۰۲۰ خريجي (فبراير - يونيو - سبتمبر)، والذين أتموا سنة الامتياز بنظام التنسيق الإلكتروني العام للدفعة.

ومن المقرر أن يتم التقدم للتنسيق في ضوء قواعد التوزيع والتي تشمل: (الاحتياجات - المجموع - الرغبات - التوزيع الجغرافي)؛ للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الخارجية.

وطالبت الوزارة الأطباء التقدم بالطريقة الإلكترونية بالانترنت من خلال الموقع التالي:

mhealth.cu.edu.eg

وبشأن مواعيد التقديم، ذكر منشور التكليف الذي اطلع عليه الخليج 365، على إدخال البيانات الأساسية للطبيب خلال الفترة من 20 أبريل وحتى 4 مايو المقبل.

ومن المقرر استيفاء الرغبات خلال الفترة من 15 مايو وحتى 29 مايو المقبل، علما بأنه في حالة الرغبة في عدم التكليف يتم استيفاء النموذج والاقرار الخاص بذلك من خلال الإنترنت.