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بعد بدء التقديم.. تفاصيل حركة تكليف أطباء الأسنان 2020

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء التقدم لحركة التنسيق لتكليف أطباء الأسنان دفعة ۲۰۲۰ خريجي (فبراير - يونيو - سبتمبر)، والذين أتموا سنة الامتياز بنظام التنسيق الإلكتروني العام للدفعة.

ومن المقرر أن يتم التقدم للتنسيق في ضوء قواعد التوزيع والتي تشمل: (الاحتياجات - المجموع - الرغبات - التوزيع الجغرافي)؛ للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الخارجية.

وطالبت الوزارة الأطباء التقدم بالطريقة الإلكترونية بالانترنت من خلال الموقع التالي:

mhealth.cu.edu.eg

وبشأن مواعيد التقديم، ذكر منشور التكليف الذي اطلع عليه الخليج 365، على إدخال البيانات الأساسية للطبيب خلال الفترة من 20 أبريل وحتى 4 مايو المقبل.

ومن المقرر استيفاء الرغبات خلال الفترة من 15 مايو وحتى 29 مايو المقبل، علما بأنه في حالة الرغبة في عدم التكليف يتم استيفاء النموذج والاقرار الخاص بذلك من خلال الإنترنت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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