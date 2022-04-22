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وزير التربية والتعليم: كراسة المفاهيم بديل يغني عن "الأوبن بوك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي إن وزارته لم تلغ نظام الاوبن بوك (Open Book) المستخدم في الامتحانات كما يتردد، وأنها فقط استبدلته بما يسمى كراسة المفاهيم.

وشرح الوزير، في منشور عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، ما تم التعارف عليه بشأن نظام الاوبن بوك، فقال إنه مصطلح أجنبي تكمن فلسفته في وجود مصادر مع الطلاب تغنيهم عن الحفظ، وهذا يتحقق بوسائل متنوعة من ضمنها ما يسمى "كراسة المفاهيم".

وأكد الوزير أن "كراسة المفاهيم" مصدر ثري للمعلومات أيضًا بديل عن الوسائل الأخرى. بينما وعد بشرح واف لهذا النظام قريبًا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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