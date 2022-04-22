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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن يكشر عن أنيابه.. إغلاق الموانئ الأمريكية أمام السفن الروسية

الجمعة 22 أبريل 2022

الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إغلاق الموانئ الأمريكية أمام السفن الروسية.



وأوضح بايدن أن هذا يعني أنه لن يتم السماح لأي سفينة تحمل العلم الروسي أو تدار لمصالح روسية أن ترسو في الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن أن هذه خطوة جديدة اتخذتها الولايات المتحدة بشكل مشترك مع الحلفاء الدوليين، مشيرا إلى أنه يجب حرمان روسيا من الاستفادة من النظام الاقتصادي العالمي التي تمتعت بها سابقا، بسبب حربها على أوكرانيا، حسب تعبيره.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا مشابها بمنع السفن التي تحمل العلم الروسي من الرسو في موانئ التكتل.

يأتي ذلك إضافة إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والأتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا الذي بدأ في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط الماضي.

في عام 2021 قامت السفن الروسية بحوالي 1800 زيارة للموانئ الأمريكية، وهي نسبة صغيرة من إجمالي حركة المرور. دفعت هذه المسألة إلى مراجعة شاملة لإدارة بايدن للتأكد من أن الحظر المفروض على السفن الروسية لن يؤثر بشكل خطير على سلاسل التوريد الأمريكية.

في 1 مارس/آذار الماضي، أغلقت كندا موانئها أمام السفن المملوكة لروسيا ومنعتها من دخول المياه الكندية.

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت سابقا الطائرات الروسية من المجال الجوي الأمريكي، وانضمت إلى كندا والدول الأوروبية في هذه الإجراءات.

وكان بايدن قد أعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 800 مليون دولار أمريكي في إطار تقديم المساندة لكييف لمواجهة الحرب الروسية.

على صعيد العقوبات، أشار إلى أن وزارة الخزانة بصدد صرف دعم اقتصادي إضافي بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة الحكومة الأوكرانية في تسديد الرواتب والمعاشات التقاعدية وتوفير الخدمات.

عقوبات على 29 أمريكيا

منعت روسيا، الخميس، 29 أمريكيًا؛ بينهم مسؤولون سياسيون وشخصيات إعلامية ورجال أعمال، من الدخول إلى أراضيها.

جاء ذلك ردا على عقوبات فرضتها واشنطن على موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية لائحة تتضمن أسماء الأشخاص المستهدفين بهذه العقوبة وبينهم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيس مجموعة "ميتا" العملاقة، مارك زوكربيرج.

وتتضمن قائمة العقوبات، التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية، أيضا، نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس والمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي وآخرين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "هؤلاء الأفراد ممنوعون من دخول روسيا الاتحادية إلى أجل غير مسمى".

كما أعلنت الخارجية الروسية، فرض عقوبات على 61 مسؤولاً كنديًا وصحفيين وخبراء عسكريين.