شكرا لقرائتكم خبر عن لوبان: فوز ماكرون برئاسة فرنسا سيؤدي إلى «كارثة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مرشحة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، أمس الخميس، إن فوز الرئيس إيمانويل ماكرون بفترة ثانية سيؤدي إلى «كارثة اجتماعية»، وذلك قبل أيام من جولة الإعادة التي يتنافسان فيها للمرة الثانية.

وقالت للصحفيين أثناء حملتها الانتخابية في سوم بشمال فرنسا «ولاية ثانية لإيمانويل ماكرون ستكون كارثة اجتماعية».

والأربعاء، احتدم النقاش بين ماكرون ومنافسته في مناظرة هي الوحيدة بينهما قبل الجولة الثانية للانتخابات بعد غد الأحد.

واتهم الرئيس الفرنسي، المنتهية ولايته، منافسته بالتبعية لروسيا.

ويشير إلى قرض كانت لوبان حصلت عليه في 2014 من بنك روسي- تشيكي.

وفي المقابل، كان رد لوبان برفض البنوك الفرنسية الموافقة على منحها القرض، وقالت لماكرون: «ألا ترى أنه أمر مشين؟».

وأضافت: «أنا امرأة حرة تمامًا».