شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسي اليمني» يتوافق على هيئة «التشاور والمصالحة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، برئاسة د. رشاد محمد العليمي، اجتماعه الأول أمس الخميس في العاصمة المؤقتة عدن مع هيئة «التشاور والمصالحة» التي تتألف من خمسين عضوا يمثلون كافة القوى الوطنية، في وقت رصد فيه الجيش اليمني، ارتكاب ميليشيا الحوثي 80 خرقا للهدنة الأممية في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع.

ونقلت الوكالة الرسمية «سبأ»، عن بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن الخروقات توزعت بين 35 خرقا في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمأرب، و24 خرقا في جبهات تعز، و19 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و11 غرب حجة، و7 خروقات جنوب وشرق حزم الجوف، وخرقين في جبهة الفاخر بالضالع، وواحد في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غرب صعدة.

كما ذكر المركز أن الميليشيات كانت قد استمرت على مدار يوم الثلاثاء بإطلاق النار بسلاح المدفعية وبالعيارات المختلفة على مواقع قواتنا في كافة الجبهات المذكورة. وسط تحليق متواصل للطيران الاستطلاعي المسير، كما واصلت الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد وآليات إلى عدة جبهات في مأرب وتعز والحديدة وإلى جبهات القتال شرق حزم الجوف.

وفي عدن، خلال اجتماع «الرئاسي» الذي حضره أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي وسلطان العرادة وطارق صالح ود. عبدالله العليمي وعثمان مجلي وفرج البحسني وعبدالرحمن المحرمي، أكد الجميع على روح التوافق والشراكة كعنوان للمرحلة الانتقالية.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في كلمة له بافتتاح الاجتماع عن أمله في أن تكون هيئة «التشاور والمصالحة» عونا للمجلس، وأن يكون أعضاؤها الذين يمتلكون تجارب في العمل السياسي والإداري، عند مستوى المسؤولية.

ومنذ أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، يوم الثلاثاء، شرع مجلس القيادة الرئاسي على الفور في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة من أجل ترجمة الأولويات التي أعلنها الرئيس العليمي، على أرض الواقع.

هذا وقد تم التوافق على رئاسة هيئة «التشاور والمصالحة» من، محمد الغيثي، وعضوية عبدالملك المخلافي وصخر الوجيه، وجميلة علي وأكرم العامري.