شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: نحتاج 600 مليار دولار لإعادة إعمار بلادنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شمهال، إن إعادة الإعمار في بلاده بسبب الغزو الروسي ستتكلف حوالي 600 مليار دولار.

ودعاء شمهال الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، إلى التبرع بعشرة في المئة من احتياطي الأصول التي تحصل عليها من الصندوق، للمساهمة في هذه الجهود.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال شمهال خلال اجتماع وزاري اليوم الخميس، تم تنظيمه لدعم البلاد، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن أوكرانيا تحتاج تمويلا يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار شهريا على المدى القصير، مضيفا أن البلاد على المدى الطويل ستكون في حاجة لاستراتيجية تعافي مماثلة لخطة مارشال لإنقاذ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وبين شمهال إن أوكرانيا بصدد إعداد خطة للتعافي تشمل الاندماج في الاتحاد الأوروبي، كما دعا دول العالم إلى المساعدة في تزويد أوكرانيا بالذخيرة والسلاح وفرض المزيد من العقوبات على روسيا.

ولفت إلى أنه بعث خطابات للدول الشريكة لأوكرانيا، يطلب منها التبرع بعُشر حقوق السحب الخاصة بها، والمعروفة اختصارا باسم "إس دي آر"، لدعم بلاده ماليا.

وأكد رئيس الوزراء الأوكراني: "سنقاتل بشجاعة وحكمة من أجل الدفاع عن بلادنا وحرية القارة الأوروبية... ولكن نحتاج إلى دعمكم من أجل الانتصار في الحرب، نحتاج إلى دعمكم".