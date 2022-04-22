عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرى أوكرانية جديدة بقبضة الروس.. والبنتاجون يستحضر الشبح لكييف

الجمعة 22 أبريل 2022

الخليج 365

كشفت تقارير أوكرانية عن استيلاء القوات الروسية على 42 قرية في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.



وبحسب حديث مسؤولة أوكرانية للتلفزيون الوطني فإن كييف ستواصل استعادتها لهذه القرى.

وقالت أولينا سيمونينكو وهي مساعدة لكبير موظفي الرئيس فولوديمير زيلينسكي: "اليوم أضيفت 42 قرية إلى قائمة تلك الأماكن التي احتُلت. هذا على حساب منطقة دونيتسك".

وأضافت: "حدث هذا اليوم وربما تستعيدها قواتنا غدا".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف بحاجة إلى 7 مليارات دولار شهريا لتسيير أعمالها وسط "الخسائر الاقتصادية" التي تسببت بها العملية الخاصة الروسية.

ويشكل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بتقديرات سابقة لكييف بالحاجة إلى 5 مليارات شهريا.

وأبلغ زيلينسكي مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال اجتماع عبر الفيديو بأن الجيش الروسي يهدف إلى تدمير جميع المقومات في أوكرانيا التي يمكن أن تشكل قاعدة اقتصادية للحياة، وهذا يشمل محطات سكك الحديد ومخازن المواد الغذائية والنفط ومصافي النفط.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن سلاح الجو الأمريكي يعمل سريعا على تصنيع الطائرات المسيرة التي يطلق عليها "الشبح" والتي تدخل في صفقة أسلحة جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا وهي ذات قدرة مماثلة للطائرات المسيرة المسلحة "سويتش بليد".

وبعد الإخفاق في السيطرة على العاصمة كييف واضطرارها للانسحاب من شمال أوكرانيا، أعادت القوات الروسية تجميع صفوفها هذا الأسبوع لبدء هجوم جديد في إقليمين بشرق البلاد يشكلان ما يعرف بحوض دونباس.

واستخدمت القوات الأوكرانية بفاعلية الأسلحة الغربية، ومنها صواريخ ستينجر وجافلين إلى جانب الطائرات المسيرة مثل طائرات بيرقدار التركية وسويتش بليد الأمريكية، لاستهداف القوات الروسية.

وتتيح الطائرات المسيرة للقوات الأوكرانية عادة ضرب القوات الروسية والمعدات من الجو دون أن تكون بالضرورة قريبة من أهدافها كما هو الحال مع بعض الأسلحة التي تُستخدم على الأرض.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون "أسرع سلاح الجو في تصنيعها خصيصا استجابة للاحتياجات الأوكرانية".

ولا يعرف سوى القليل عن هذه الطائرات المسيرة مثل مداها وقدراتها القتالية على وجه التحديد.

وفي وقت سابق من الخميس، قال البيت الأبيض إنه سيتم تقديم أكثر من 121 منظومة جوية من طراز فينكس جوست التكتيكية المسيرة إلى أوكرانيا كجزء من حزمة الأسلحة الجديدة.