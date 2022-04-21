شكرا لقرائتكم خبر الحكومة الليبية تنفي دخول طرابلس بالقوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الجديدة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عزم رئيسها فتحي باشاغا دخول العاصمة طرابلس باستخدام القوة.

وجدد المكتب في بيان تأكيده على أن الحكومة تتبع الإجراءات السلمية، لضمان إتمام عملية التسليم والاستلام ومباشرة مهامها من طرابلس وفقا للقانون، ودعا كافة وسائل الإعلام والمدونين إلى تحري الدقة والمصداقية للأخبار قبل نشرها.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الليبية الجديدة، عثمان عبدالجليل انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في مدينة سبها جنوب البلاد.