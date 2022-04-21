الحكومة الليبية تنفي دخول طرابلس بالقوة

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وجدد المكتب في بيان تأكيده على أن الحكومة تتبع الإجراءات السلمية، لضمان إتمام عملية التسليم والاستلام ومباشرة مهامها من طرابلس وفقا للقانون، ودعا كافة وسائل الإعلام والمدونين إلى تحري الدقة والمصداقية للأخبار قبل نشرها.
وأعلن الناطق باسم الحكومة الليبية الجديدة، عثمان عبدالجليل انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في مدينة سبها جنوب البلاد.
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