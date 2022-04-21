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الجزائر توقف 534 مهربا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت السلطات الجزائرية خلال أسبوع 534 شخصا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان بأنه أوقف 67 مهربا في عمليات منفصلة بعدد من المدن الجزائرية، وقد صودر منهم كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فضلا عن 22 طنا من خليط خام الذهب والحجارة و34 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وأضاف البيان أنه أوقف 467 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 62 مهاجرا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية نحو الأراضي الأوروبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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