الجزائر توقف 534 مهربا

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وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان بأنه أوقف 67 مهربا في عمليات منفصلة بعدد من المدن الجزائرية، وقد صودر منهم كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فضلا عن 22 طنا من خليط خام الذهب والحجارة و34 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.
وأضاف البيان أنه أوقف 467 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 62 مهاجرا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية نحو الأراضي الأوروبية.
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