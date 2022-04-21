شكرا لقرائتكم خبر الجزائر توقف 534 مهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت السلطات الجزائرية خلال أسبوع 534 شخصا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان بأنه أوقف 67 مهربا في عمليات منفصلة بعدد من المدن الجزائرية، وقد صودر منهم كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فضلا عن 22 طنا من خليط خام الذهب والحجارة و34 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وأضاف البيان أنه أوقف 467 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 62 مهاجرا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية نحو الأراضي الأوروبية.