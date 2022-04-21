شكرا لقرائتكم خبر مخاوف لبنانية من انهيار اقتصادي محتمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت مصادر اقتصادية مسؤولة من أن لبنان سيهوي إلى انهيار أكبر في حال بدل صندوق النقد الدولي مساره وانتقل إلى مكان آخر.

وأشارت المصادر في تصريحات لصحيفة (الجمهورية) نشرتها على موقعها الالكتروني أمس، إلى أجواء حذرة من صندوق النقد الدولي، حيال كيفية تعاطي الجانب اللبناني مع متطلباته التي تشّكل المعبر الإلزامي لانتقال لبنان الى مدار الانفراجات التي ما زالت ممكنة.

وأضافت «إن صندوق النقد وضع لبنان أمام فرصة، وثمة أمران ملحان يشكل إنجازهما قبل الانتخابات النيابية تعزيزا لهذه الفرصة، الأول إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، والثاني رفع السرية المصرفية».