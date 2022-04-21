مخاوف لبنانية من انهيار اقتصادي محتمل

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وأشارت المصادر في تصريحات لصحيفة (الجمهورية) نشرتها على موقعها الالكتروني أمس، إلى أجواء حذرة من صندوق النقد الدولي، حيال كيفية تعاطي الجانب اللبناني مع متطلباته التي تشّكل المعبر الإلزامي لانتقال لبنان الى مدار الانفراجات التي ما زالت ممكنة.
وأضافت «إن صندوق النقد وضع لبنان أمام فرصة، وثمة أمران ملحان يشكل إنجازهما قبل الانتخابات النيابية تعزيزا لهذه الفرصة، الأول إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، والثاني رفع السرية المصرفية».
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