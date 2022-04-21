شكرا لقرائتكم خبر 1.8 مليون يمني يستفيدون من هدية التمور السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2700 طن متري من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في محافظة عدن، لتوزيعها على 1,785,000 فرد في سبع محافظات يمنية، ضمن دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، للشعب اليمني الشقيق.

وثمن القائم بأعمال مدير مكتب الغذاء العالمي بعدن محمد شيخ المساعدات العينية المقدمة من المركز للمحتاجين في اليمن التي وصلت في الوقت المناسب خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتزايد الاحتياجات الغذائية للأسر، مشيرا إلى أن عملية التوزيع تتم وفق آلية دقيقة تستهدف المستحقين.

ودشن المركز مطلع شهر رمضان الحالي 5.000 طن من التمور لـ 13 محافظة يمنية، تستفيد منها أكثر من 600 ألف أسرة محتاجة.