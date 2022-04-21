1.8 مليون يمني يستفيدون من هدية التمور السعودية

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وثمن القائم بأعمال مدير مكتب الغذاء العالمي بعدن محمد شيخ المساعدات العينية المقدمة من المركز للمحتاجين في اليمن التي وصلت في الوقت المناسب خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتزايد الاحتياجات الغذائية للأسر، مشيرا إلى أن عملية التوزيع تتم وفق آلية دقيقة تستهدف المستحقين.
ودشن المركز مطلع شهر رمضان الحالي 5.000 طن من التمور لـ 13 محافظة يمنية، تستفيد منها أكثر من 600 ألف أسرة محتاجة.
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