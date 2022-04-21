ترحيب أممي بأول رحلة من مطار صنعاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما رحبت الأمم المتحدة بفتح مطار صنعاء، والإعلان عن بدء أول رحلة جوية من المطار المغلق منذ سبع سنوات، صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية من خرق الهدنة الأممية المعلنة في عدد من جبهات القتال، ودفعت بتعزيزات عسكرية وبشرية إلى عدة جبهات في مأرب والحديدة وتعز.

وأعلنت قوات الجيش اليمني أمس إسقاط طائرة حوثية مسيرة مفخخة، في محور رازح غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات أقصى شمال البلاد، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني «إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة تحمل متفجرات مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي»، وأوضح أن المسيرة حلقت باتجاه مواقع عسكرية في محور رازح غرب صعدة.

ورصدت قوات الجيش اليمني، ارتكاب ميليشيات الحوثي 112 خرقا للهدنة الأممية، منذ منتصف الأسبوع الجاري في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع.

في المقابل أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ،، ترحيبه بفتح مطار صنعاء، ووعد بمواصلة الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة، حيث تطير الرحلة الأولى الأحد المقبل إلى العاصمة الأردنية عمان.

من جهة أخرى، جدد الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على ضرورة تجسيد روح التوافق والشراكة خلال الفترة المقبلة، وأن مجلس القيادة الرئاسي يعمل كفريق واحد.

وعبر العليمي في كلمته خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن مع هيئة التشاور والمصالحة التي تتألف من خمسين عضوا يمثلون كافة القوى الوطنية، عن أمله في أن تكون هيئة التشاور والمصالحة عونا للمجلس، وأن يكون أعضاؤها الذين يمتلكون تجاربا في العمل السياسي والإداري، عند مستوى المسؤولية.

وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي وسلطان العرادة وطارق صالح وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وفرج البحسني وعبدالرحمن المحرمي، أكد الجميع على روح التوافق والشراكة كعنوان للمرحلة الانتقالية.

وقال رئيس مجلس القيادة مخاطبا أعضاء هيئة التشاور «شعبنا يتوقع منكم العمل لتجسيد التوافق من أجل مساعدة مجلس القيادة، وهذا سينعكس بدوره على مصالح الشعب اليمني وما يتطلع إليه من خير ونماء وسلام «، وأضاف « إنني وإخواني أعضاء المجلس نعول على حكمتكم، وهذه الحكمة يجب أن تتجلى في التوافق بالعمل المستقبلي من خلال رئاسة الهيئة التي سيتم اختيارها لمساعدة المجلس».

أعضاء هيئة التشاور والمصالحة:







محمد الغيثي رئيسا.



عبدالملك المخلافي عضوا.



صخر الوجيه عضوا.



جميلة على رجاء عضوا



أكرم العامري عضوا.



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