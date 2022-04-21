ماكرون: حظر الحجاب سيؤدي لحرب أهلية

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وانتقد خلال مناظرة تليفزيونية مع مرشحى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المرشحة ماريان لوبان لدعمها استخدام اللقاح الروسى سبوتنيك لمواجهة فيروس كورونا، وقال الرئيس الفرنسي، إنه يريد تحسين الضوابط في دور رعاية المسنين، مؤكدا ضرورة تحسين ظروف العمل فى القطاع الخاص.
وكان ماكرون ولوبان يسعيان جاهدين ليظهرا معقولين ومقبولين، لكن انتقاداتهما المتبادلة زادت خلال المواجهة التي استمرت ساعتين ونصف الساعة.
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