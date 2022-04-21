شكرا لقرائتكم خبر ماكرون: حظر الحجاب سيؤدي لحرب أهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يجب خلط الإسلام بالإرهاب، موضحا أن قانون حظر الحجاب الذي تقترحه المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان سيخلق حربا أهلية.

وانتقد خلال مناظرة تليفزيونية مع مرشحى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المرشحة ماريان لوبان لدعمها استخدام اللقاح الروسى سبوتنيك لمواجهة فيروس كورونا، وقال الرئيس الفرنسي، إنه يريد تحسين الضوابط في دور رعاية المسنين، مؤكدا ضرورة تحسين ظروف العمل فى القطاع الخاص.

وكان ماكرون ولوبان يسعيان جاهدين ليظهرا معقولين ومقبولين، لكن انتقاداتهما المتبادلة زادت خلال المواجهة التي استمرت ساعتين ونصف الساعة.