عاصفة غضب ضد رئيس وزراء أستراليا بسبب المعاقين

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ووفقا لوكالة «بلومبيرج» للأنباء، أدلى موريسون بالتعليق بعد أن طرحت والدة طفل مصاب بالتوحد عمره أربعة أعوام سؤالا حول خفض التمويل لبرنامج التأمين ضد الإعاقة في أستراليا.
وقال موريسون في بداية رده «لقد بوركنا أنا وجيني، حيث إن لدينا طفلين لا يعانيان من ذلك، ولم نضطر للمرور بذلك».
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