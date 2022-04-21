شكرا لقرائتكم خبر عاصفة غضب ضد رئيس وزراء أستراليا بسبب المعاقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الغضب خلال أول مناظرة انتخابية له أمام زعيم حزب العمال المعارض أنتوني ألبانيز، عندما أشار على ما يبدو إلى أنه وزوجته «مباركان» لأنهما لم ينجبا أطفالا معاقين.

ووفقا لوكالة «بلومبيرج» للأنباء، أدلى موريسون بالتعليق بعد أن طرحت والدة طفل مصاب بالتوحد عمره أربعة أعوام سؤالا حول خفض التمويل لبرنامج التأمين ضد الإعاقة في أستراليا.

وقال موريسون في بداية رده «لقد بوركنا أنا وجيني، حيث إن لدينا طفلين لا يعانيان من ذلك، ولم نضطر للمرور بذلك».