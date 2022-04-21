إيران: اعتقلنا 3 جواسيس للموساد

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وأعلن جهاز الاستخبارات الإيرانية اعتقال المشتبه بهم في مدينة زاهدان في جنوب شرق البلاد، وتردد أن الأشخاص الثلاثة كانوا يقومون بإرسال وثائق سرية إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي.
ولم يشر تقرير وكالة أنباء فارس إلى جنسية الأشخاص الثلاثة، ولكنهم على الأرجح مواطنون إيرانيون.
ودأبت طهران على اعتقال أو إعدام مواطنين تزعم أنهم عملوا لصالح الموساد أو وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه).
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