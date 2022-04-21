شكرا لقرائتكم خبر إيران: اعتقلنا 3 جواسيس للموساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال ثلاثة أشخاص اشتبهت في كونهم عملاء لجهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية أمس.

وأعلن جهاز الاستخبارات الإيرانية اعتقال المشتبه بهم في مدينة زاهدان في جنوب شرق البلاد، وتردد أن الأشخاص الثلاثة كانوا يقومون بإرسال وثائق سرية إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي.

ولم يشر تقرير وكالة أنباء فارس إلى جنسية الأشخاص الثلاثة، ولكنهم على الأرجح مواطنون إيرانيون.

ودأبت طهران على اعتقال أو إعدام مواطنين تزعم أنهم عملوا لصالح الموساد أو وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه).