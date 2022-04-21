شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: الرئيس السيسي أعاد الحياة لمشروع توشكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن مشروع توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان يعد أحد المشروعات الهامة والواعدة التي تدعم تحقيق الأمن الغذائي المصري، مشيدا بنجاح الرئيس السيسي في إعادة إحياء هذا المشروع القومي وحل جميع المشكلات والتغلب على المعوقات التي كانت تواجهه، ليصبح أحد أهم المشروعات التنموية القومية في مصر الآن، ويمثل أحد محاور مستقبل مصر الزراعي .

وأكد المهندس حازم الجندي، أن هذا المشروع إنجاز كبير للدولة المصرية وأن فكرة المجتمعات الزراعية المتكاملة تساهم بكل قوة في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات، وتساعد على تحقيق طفرة زراعية كبرى وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، كما أنها تساهم في تنمية صادرات مصر الزراعية.

وتابع أن الأراضي المستصلحة في مشروع توشكى تم تخصيصها لزراعة محاصيل استراتيجية أبرزها القمح، مما سيساعد على سد الفجوة الغذائية وتحقيق حلم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول، بالإضافة إلى استغلال الميزات النسبية لعامل الطقس الذي يساعد على النضوج المبكر لبعض المحاصيل، وبالتالي تمثل ميزة تصديرية تنافسية.

ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع توشكى يعد أحد أهم المشروعات العملاقة للاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضى الزراعية، وسيساهم في تحقق طفرة زراعية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، تساهم في تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة.