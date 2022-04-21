مصرع عامل خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي عامل مصرعه في مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بمنطقة مسطرد بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، جرى التحفظ على الجثة بمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة، وتمكنت مباحث القسم من ضبط 3 متهمين من طرفي المشاجرة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصابين بشارع مسطرد العمومي دائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "أ.س.إ" 40 عامًا، عامل مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وجروح قطعية بالوجه، وجرى تحويله لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته، و"م.س.م"، 45 عامًا، عامل، مصاب بجروح قطعية بالوجه، وطرف ثان "س.ع.س"، 45 عامًا، عامل، مصاب بجرح قطعي بالرأس، و"ج. ر. س"، 24 سنة، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم علي الأخر، وكان بحوزة الطرف الثاني شوكة خشبية وسلاح أبيض"مطواة".

تمكن رجال مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وبإرشاد الطرف الثاني تم ضبط العصا الخشبية والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة.