زيلينسكي: نحتاج 7 مليارات دولار شهريا لتعويض خسائر الغزو الروسي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 15 دقيقة

آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 10:45 مساءً

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس أن بلاده بحاجة إلى سبعة مليارات دولار شهريا لتعويض الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها جراء الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الإنترنت لمنتدى تابع للبنك الدولي إنه ينبغي للمجتمع العالمي استبعاد روسيا على الفور من المؤسسات المالية الدولية، وحث جميع الدول على قطع العلاقات مع موسكو على الفور.

وأضاف أن الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود أوقف صادرات أوكرانيا، مما أثر على الأمن الغذائي العالمي.

من جهة أخرى طالب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اليوم الخميس بالمزيد من الأسلحة الثقيلة للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الغزو الروسي الذي يهدد صميم وجودهم، وطلب من الدول الغربية فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وفي كلمة وجهها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إلى البرلمان البرتغالي قال زيلينسكي إن البرتغاليين، الذين سيحتفلون في الأسبوع المقبل بمرور 48 عاما منذ أنهت ثورة لم تشهد تقريبا إراقة للدماء دكتاتورية فاشية استمرت عقودا، يعرفون جميعا على أفضل وجه ماذا يعني الكفاح من أجل الديمقراطية.

وأضاف “في 57 يوما من الحرب احتل الغزاة (الروس)، الذين يواصلون تدمير مدننا، أكثر من ألف بلدة أوكرانية… اضطر ملايين الأشخاص إلى الفرار… الأمر كما لو أن البرتغال كلها اضطرت للرحيل”.