حريق بمعهد روسي للأبحاث الدفاعية يوقع قتلى وجرحى

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 21 دقيقة

نقلت وكالات أنباء روسية عن السلطات المحلية بمدينة تفير قولها إن ستة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الخميس بعد اندلاع حريق في معهد للأبحاث الدفاعية بالمدينة الواقعة على بعد 160 كيلومترا تقريبا شمال غربي موسكو.

وقالت السلطات إن 27 شخصا أصيبوا. وذكرت وكالة تاس للأنباء، نقلا عن خدمات الطوارئ، أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص في عداد المفقودين.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية دخانا كثيفا وألسنة لهب تتصاعد من نوافذ المعهد. ولم ترد أنباء رسمية عن سبب الحريق.

وينشط المعهد في أبحاث الفضاء، ومنها ما يتعلق بمنظومة دفاع جوي موحدة لرابطة الدول المستقلة المؤلفة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وذلك وفقا لموقع وزارة الدفاع الروسية على الإنترنت.