تصعيد إيراني.. طهران لن تتخلى عن الثأر لمقتل قاسم سليماني!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 8:53 مساءً

قال مسؤول إيراني رفيع اليوم الخميس إن إيران لن تتخلى عن خططها للثأر من الولايات المتحدة لاغتيالها قاسم سليماني قائد فيلق القدس عام 2020، على الرغم من “العروض المتكررة” من جانب واشنطن برفع العقوبات وتقديم تنازلات أخرى في المقابل.

وأجرت إيران والولايات المتحدة خلال العام الماضي محادثات غير مباشرة في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب عام 2018 وتبع ذلك انتهاك طهران له.

وقال قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري “أرسل العدو رسائل تفيد بأنه إذا تخلينا عن الثأر لسليماني فإنهم سيقدمون لنا بعض التنازلات أو يرفعون بعض العقوبات”.

ومضى يقول “هذا محض أوهام. الزعيم الأعلى أكد ضرورة الثأر وقائد الحرس الثوري قال إن الثأر أمر حتمي وإننا سوف نختار الوقت والمكان لذلك”.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب الولايات المتحدة على تصريحات تنكسيري.

وفرض ترامب عقوبات على إيران والتي ردت بتكثيف برنامجها لتخصيب اليورانيوم بما يتجاوز القيود الواردة في الاتفاق النووي مع القوى الكبرى التي تريد كبح قدرة طهران على تطوير قنبلة نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي لأغراض سلمية بحتة.

وتوقفت المفاوضات مع إدارة الرئيس جو بايدن إلى حد كبير بسبب طلب طهران من واشنطن رفع الحرس الثوري من على لائحتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو أمر ترفض الولايات المتحدة النظر فيه إذا لم يوافق الحرس على كبح نفوذه في الشرق الأوسط ووقف تهديداته للقوات الأمريكية.

وقُتل سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، في غارة جوية أمريكية في يناير كانون الثاني 2020 أثناء زيارة للعاصمة العراقية بغداد.